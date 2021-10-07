Казахстанский сериал завоевал награду на премии «азиатских Канн»

CentralAsia (KZ) - Казахстанский сериал SHEKER взял приз главного азиатского кинорынка Asia Contents Awards (ACA), передает Tengrinews.kz.

Члены жюри присудили победу казахстанскому сериалу от Salem social media в номинации Best Short-form/Web Drama. SHEKER - первый и пока единственный победитель из Казахстана, удостоенный престижной премии «азиатских Канн». В этом году на участие в конкурсе было подано 163 проекта из 16 стран.

Директор талантов и производства Salem social media Анара Жунусова поблагодарила жюри, по ее мнению, успех проекта также обусловлен сложной темой.

«SHEKER - это способ показать нашу социальную действительность, с которой мы сталкиваемся каждый день. Спасибо жюри за интерес к таким темам. Спасибо всем, кто нас поддерживал, верил, что у нас все получится. Уже сейчас мы работаем над новыми веб-сериалами и надеемся, что они также понравятся зрителям», - поделилась Жунусова.

SHEKER - драматическая история о студенте Алдияре, взявшемся решить проблемы с учебой криминальным путем. Парень становится курьером и все глубже увязает в синтетическом болоте, гоняясь за легкими деньгами.

Отметим, что исполнитель главной роли Азат Жумадил также был номинирован на звание Newcomer–Actor. Актер пообещал не останавливаться на достигнутом.

«Спасибо жюри за такую высокую оценку, я рад, что казахстанский SHEKER был так тепло принят на международном уровне. Я хочу поблагодарить команду, всех, кто поддерживал проект, верил в него. Для нас было важно стать услышанными, и это случилось. Мы готовы идти дальше и радовать зрителя новыми картинами», - сказал он.

Asia Contents Awards проходит третий год подряд параллельно с мировым кинорынком Asian Contents & Film Market, где ведущие эксперты и продюсеры обсуждают сотрудничество, создание и покупку интересных проектов.

Режиссер SHEKER Айторе Жолдаскали также не остался в стороне и выразил радость от победы в номинации Best Short-form/Web Drama.

«Спасибо за такую награду, я переполнен эмоциями и поэтому не верю, что это случилось. SHEKER - это амбиция в чистом виде. Это кропотливая работа сценаристов, это мой режиссерский дебют, это месяцы бессонных ночей и любовь команды к проекту, это огромная поддержка от фанатов. Поэтому, Пусан, спасибо!» - поделился радостной новостью он.

Первый сезон веб-сериала SHEKER завершился в феврале этого года и набрал более 24 миллионов просмотров. Каждая серия в среднем набрала больше 2-х миллионов просмотров. В августе стартовал второй сезон SHEKER.

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