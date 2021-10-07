По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения в Пакистане

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 20 человек погибли и более 200 пострадали в результате землетрясения, обрушившегося на юго-западную провинцию Пакистана Белуджистан, по словам местных властей, спасатели пытались расчистить завалы и получить доступ в этот район, передает Al Jazeera.

Согласно данным Геологической службы США, в четверг после 3 часов ночи по местному времени (22:00 по Гринвичу) в результате землетрясения силой 5,9 балла большинство жителей района Харнаи, расположенного примерно в 100 км (60 милях) к востоку от столицы провинции Кветта, спали.

Тремор произошел на глубине около 20 километров (12 миль).

По данным провинциального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, по меньшей мере 200 человек получили ранения.

«Сотрудники службы спасения прибыли на место происшествия и работают», - сказал Al Jazeera Осама бин Иджаз, провинциальный чиновник по управлению стихийными бедствиями.

По его словам, в Харнае продолжается исследование повреждений домов и других построек.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан «приказал срочно оказать экстренную помощь» жителям этого района после землетрясения.

Провинциальный министр Зия Лангов сказала: «Аль-Джазире» по телефону, что спасательные работы были затруднены из-за оползней, вызванных землетрясением, заблокировавших дороги в этом районе.

«Произошло довольно много оползней, и в настоящее время бригады работают над расчисткой дорог в этом районе», - сказал Лангове. По его словам, сотрудники службы спасения смогут провести более точную оценку ущерба, как только получат доступ в этот район.

Военные Пакистана заявили, что некоторые спасатели достигли пострадавших от землетрясения районов Харнаи, и девять из тяжелораненых были доставлены по воздуху в Кветту.

Необходимые предметы для еды и жилья, а также армейские врачи и парамедики помогали гражданским чиновникам оказывать помощь пострадавшим от стихийного бедствия, говорится в заявлении военных, добавив, что городская поисково-спасательная команда вылетела из Равалпинди для ускорения и помогать в спасательных операциях

Белуджистан - самая большая, но наименее населенная и наименее развитая провинция Пакистана, постоянно занимающая последнее место в рейтингах национальных показателей человеческого развития.

Большинство домов в районе Харнаи, где произошло землетрясение, построены из глины и камня и более подвержены повреждениям от землетрясений по сравнению с бетонными или кирпичными конструкциями.

Многие жертвы погибли в результате обрушения крыш и стен, сообщил агентству AFP Сухаил Анвар Хашми, высокопоставленный правительственный чиновник провинции.

По его словам, среди погибших были женщина и шестеро детей.