В Москве пройдет совещание руководителей спецслужб стран СНГ
- Азия и мир, политика
- 21:14, 07 октября 2021
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CentralAsia (CA) - 13 октября в Москве пройдет Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России, будут рассмотрены вопросы взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.
В работе примут участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции.
Совещание откроет директор СВР России С.Нарышкин, который зачитает обращение президента России В.Путина, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.