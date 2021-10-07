В Москве пройдет совещание руководителей спецслужб стран СНГ

CentralAsia (CA) - 13 октября в Москве пройдет Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России, будут рассмотрены вопросы взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.

В работе примут участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции.

Совещание откроет директор СВР России С.Нарышкин, который зачитает обращение президента России В.Путина, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.