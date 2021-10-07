АБР предоставит Узбекистану $100 миллионов на развитие финансовых рынков

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития в четверг, 7 октября, одобрил выдачу кредита в размере $100 млн Узбекистану. Кредит направлен на поддержку политических, законодательных и институциональных реформ, необходимых для создания благоприятной и конкурентной среды на финансовых рынках, сообщает АБР.

Программа развития финансовых рынков АБР будет поддерживать меры по реформированию, направленные на углубление и расширение финансовых рынков Узбекистана, и повышению ликвидности на рынке государственных облигаций и диверсификации базы инвесторов.

Она также поможет развить критическую инфраструктуру рынка, включая системы надзора, и расширить предложение альтернативных финансовых инструментов, таких как биржевые инвестиционные фонды.

Помимо этого, АБР предоставит грант технической помощи в размере $500 000 для поддержки ключевых действий по реформированию в рамках программы.