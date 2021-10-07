Узбекистан проведет переговоры с «Талибаном» по строительству ЛЭП и новой железной дороги

CentralAsia (UZ) - 7 октября делегация Узбекистана во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Кабуле переговоры с руководством Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.

Во встрече также приняли участие вице-премьер по экономическим вопросам А.Ханафи, министры транспорта и гражданской авиации, общественных работ, энергетики и водного хозяйства Афганистана.

Состоялись отдельные переговоры с и.о. Министра иностранных дел Мавлави Амирхоном Муттаки.

Стороны обсудили текущую ситуацию в стране, усилия по оказанию народу Афганистана гуманитарной и иной помощи, а также реализацию на территории страны крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики и транспорта.

Члены афганской делегации выразили глубокую благодарность Руководству Узбекистана за содействие в восстановлении деятельности международного аэропорта г.Мазари-Шарифа, бесперебойном функционировании узбекско-афганской границы, через которую на постоянной основе доставляются в страну продовольствие и другие товары первой необходимости.

Члены афганской делегации выразили благодарность руководству Узбекистана за содействие в восстановлении деятельности международного аэропорта г.Мазари-Шарифа, бесперебойном функционировании узбекско-афганской границы, через которую на постоянной основе доставляются в страну продовольствие и другие товары первой необходимости.

Сторонами достигнута договоренность о проведении в ближайшее время совместных переговоров в Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, в том числе по реализации проектов строительства ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри» и железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Выражена готовность афганской стороны обеспечить безопасность узбекских специалистов, задействованных в осуществлении указанных проектов.

«Официальным Кабулом было также твердо заявлено, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана», - отмечается в сообщении МИД РУз.