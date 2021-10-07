Moderna намерена построить фабрику по производству вакцин в Африке

CentralAsia (CA) - Американская биотехнологическая компания Moderna планирует инвестировать около 500 миллионов долларов в строительство новой фабрики по производству вакцин в Африке, передает Reuters.

В Moderna заявили, что построят фабрику, которая будет производить до 500 миллионов доз вакцин ежегодно, используя генную технологию мРНК. Однако представители компании не назвали страну, где появится предприятие.

«Мы ожидаем, что на этом предприятии мы будем производить нашу вакцину COVID-19, а также дополнительные продукты в рамках нашего портфеля производства мРНК-вакцин», - заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

По словам Банселя, строительство фабрики продлится 2-4 года, поэтому не повлияет на решение проблемы пандемии.

В Reuters отметили, что Moderna и другие производители вакцин столкнулись с критикой, из-за того, что поставляют дозы в богатые страны - США, Японию и страны ЕС и не помогают странам с низким уровнем дохода, в частности африканским.

Moderna производит вакцину от COVID-19 на заводе в Норвуде, штат Массачусетс, и на фабрике подрядчика в Нью-Гемпшире. Подрядчик, Lonza Group, также производит вакцину на заводе в Швейцарии для поставки странам за пределами США.

В этом году компания планирует произвести до миллиарда доз вакцины против COVID-19 для глобального использования, а в следующем году увеличит количество доз в три раза.

Указывается, что среди африканских стран Moderna имеет контракт на поставку доз вакцины от COVID-19 в Ботсвану. По правительственной программе США компания также поставляет вакцину в Нигерию. Она также согласилась предоставить 34 миллиона доз в рамках инициативы Covax до 2022 года.