Когда доставят вакцину Pfizer в Алматы

CentralAsia (KZ) - Названы примерные сроки доставки в Алматы вакцины Pfizer, передает Tengrinews.kz. Информацию озвучил руководитель Управления общественного здоровья Нариман Табынбаев.

По его словам, американская вакцина появится в городе после 20 октября этого года.

«Вакцину Pfizer планировалось доставить в Казахстан в IV квартале текущего года. И в Алматы ее планируют доставить после 20 октября. Для города пока планируется от 130 до 160 тысяч доз. Но еще идет уточнение выделения квоты для Алматы», - сообщил Табынбаев.

Главный санврач города Жандарбек Бекшин добавил, что вакцину Pfizer могут получить и дети.

«При поставке вакцины Pfizer мы также сможем привить 306 тысяч школьников и студентов. Это позволит нам также увеличить охват вакцинацией и увеличить иммунную прослойку, что, несомненно, скажется на снижении заболеваемости», - отметил Бекшин.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что темпы вакцинации в городе с февраля этого года были разные. Так, если за первый месяц вакцинировали всех, кто был на первой линии борьбы с КВИ, это медики, учителя, полицейские, работники коммунальных служб, то на втором этапе началась массовая вакцинация населения.

«Темпы доходили до 10-15 тысяч в сутки. Сейчас у нас почти миллион человек вакцинирован, если точнее, то 960 тысяч горожан. Это составляет порядка 77 процентов от взрослого населения. Тем не менее с учетом предстоящего поступления вакцины Pfizer, это будет в конце октября, нам нужно вакцинировать не 1 миллион 90 тысяч человек, что составляет 70 процентов взрослого населения города, а до 1,3 миллиона человек. Тогда город будет более-менее в относительной безопасности.

Поэтому надо будет нам продолжать работать, и нам еще нужно вакцинировать порядка 300-400 тысяч взрослого населения. Поэтому задача перед городом стоит большая. Это нужно для защиты города, нормализации жизни, и чтобы эпидситуация в городе резко не ухудшилась и не было локдаунов», - пояснил Бабакумаров.

Ранее в Минздраве сообщили о подписании финального контракта с Pfizer о поставке четырех миллионов доз вакцины от коронавируса в Казахстан.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения