Цены на газ в Европе резко пошли вниз

CentralAsia (CA) - Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, к 09:13 мск подросли до 1370 долларов, а затем последовал обвал — в 10:22 они торговались на уровне 981,1 доллара, на 24 процента ниже расчетной среды предыдущего дня (1300 долларов).

Накануне европейский рынок газа обновил исторический максимум: тысяча кубометров подорожала до 1937 долларов, но после этого резко подешевела — закрылись торги на уровне 1260 долларов.

В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние три дня приближались к двум тысячам.

Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.