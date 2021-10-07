экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Цены на газ в Европе резко пошли вниз

CentralAsia (CA) -  Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, к 09:13 мск подросли до 1370 долларов, а затем последовал обвал — в 10:22 они торговались на уровне 981,1 доллара, на 24 процента ниже расчетной среды предыдущего дня (1300 долларов).

Накануне европейский рынок газа обновил исторический максимум: тысяча кубометров подорожала до 1937 долларов, но после этого резко подешевела — закрылись торги на уровне 1260 долларов.

В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние три дня приближались к двум тысячам.

Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

print
  • Индонезия разрешила экстренное применение узбекско-китайской вакцины ZF2001
  • Цены на газ в Европе резко пошли вниз
  • Проект изменений в Закон об акцизном налоге Монголии будет отозван


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com