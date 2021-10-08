Inflation Hedging Coin (IHC) представляет решение DeFi для борьбы с инфляцией в Монголии

CentralAsia (MNG) - Новый криптоактив, недавно запущенный из Монголии, призван обеспечить буфер против инфляции. IHC, или Inflation Hedging Coin, запущенная 25 августа этого года, уже вызвала ажиотаж в своем первоначальном размещении, продав свой первый транш в 100 миллиардов токенов за 10 миллионов долларов США за считанные минуты.

Криптопроект, детище консорциума местных технических предпринимателей, фокусируется на сжигании токенов или их окончательном удалении, чтобы снизить уровень инфляции и повысить стоимость актива. Он специально разработан с совершенно новой финансовой архитектурой, которая дает людям возможность работать за пределами традиционных централизованных экономических систем.

Лучшего времени быть не может. Эндемичные проблемы с цепочкой поставок угрожают восстановлению мировой экономики после сбоев и блокировок, связанных с коронавирусом. Кроме того, Палата представителей США в настоящее время борется с последствиями увеличения потолка долга сверх 28,4 трлн долларов. Если ей не удастся отменить текущее ограничение, казначейство США не сможет оплачивать свои счета в конце этого месяца, и мировая экономика, несомненно, нанесет серьезный ущерб.

Пандемия Covid-19 не оставила центральным банкам иного выхода, кроме увеличения денежной массы для стимулирования экономического роста. Однако принятие политики легкого печатания денег грозит вызвать сильную инфляцию в предстоящие годы. Во многих частях мира уже появляются первые признаки местной инфляции, угрожающей покупательной способности многих домохозяйств. Центр финансовой стабильности, некоммерческий аналитический центр из Нью-Йорка, отмечает, что показатели инфляции в 49 странах с начала года повышаются, и это можно заметить по росту цен на многие продукты и услуги во всем мире.

Между тем, поскольку центральные банки спешат печатать больше фиатных валют, популярность криптовалют растет из-за их функции программируемых денег, которые можно использовать для хеджирования от разрушительных последствий инфляции.

Сторонники Биткойна в течение многих лет называли это средством защиты от инфляции, как золото, но их аргументы ранее не проверялись, потому что с момента запуска Биткойна в 2009 году инфляция в основном находилась ниже целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%.

Можно задаться вопросом, как IHC достигает своей цели. IHC обеспечивает гражданам защиту от поведения федеральных банков с помощью системы, которая гарантирует, что деньги больше не контролируются процентными ставками, банковскими комиссиями и инфляцией. С технической точки зрения происходит то, что токены IHC выводятся из обращения, помещая их в общедоступный кошелек (также называемый «eater address»), из которого эти токены никогда не могут быть получены. Капитал, выделяемый на такое безвозвратное удаление с рынка, может быть либо из резервов команды, либо как часть заранее определенной модели обратного выкупа.

Процесс сжигания токенов IHC будет продолжаться до тех пор, пока количество токенов не упадет, чтобы соответствовать общему количеству токенов в обращении. В этот момент комиссия за транзакцию снизится с текущей ставки в 5%. Первоначально высокая комиссия предназначена для того, чтобы побудить так называемые «алмазные руки» продолжать держать монету и отпугнуть продавцов — механизм, который помогает укрепить стабильность экосистемы. Чтобы выполнить свое обязательство по сжиганию токенов IHC на ежегодной основе, IH Bit, LLC, материнская компания IHC, будет ежеквартально проводить программу обратного выкупа токенов на открытом рынке.

IHC является детищем Эрхэма Баярсайхана, который вместе со своими партнерами Идэр-Од Бат-Эрдэнэ, Гантиг Баярмагнаи, Мөнхжин Отгонбаатар и Мөнх-Эрдэнэ Бурэнжаргал стал соучредителем платформы. Идея родилась из разочарования Банком Монголии, напечатавшим почти 30 процентов национальной бумажной валюты за короткий период, что вызвало рост затрат и увеличение государственного долга. Их личный опыт, приведший к созданию токена IHC, вполне может гарантировать, что такая ситуация больше никогда не повторится.

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