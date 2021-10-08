В Монголии началась выдача электронных виз иностранным гражданам

CentralAsia (MNG) - С 1 октября на сайте evisa.mn официально запущена система электронных визовых заявлений, сообщает Министерство окружающей среды и туризма.

Через электронную систему граждане 36 стран смогут получать визы для целей туризма (K2), участия в спортивных, культурных и художественных мероприятиях (K4) и транзита (K6).

Обновленные правила выдачи монгольской визы были утверждены постановлением правительства №192, выпущенным в июле 2021 года. Образец электронной визы и список стран, граждане которых имеют право на получение визы, были недавно утверждены совместным постановлением министр юстиции и внутренних дел и министр иностранных дел.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения