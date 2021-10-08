Соглашение о правовой помощи между Монголией и Макао вступило в силу

CentralAsia (MNG) - Юридическое соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Особым административным районом Макао и Монголией официально вступило в силу 1 октября этого года.

Соглашение было официально подписано 24 июля 2019 г; однако условия и внутренние формальности, необходимые для его опубликования, были соблюдены только сейчас.

Помощь по соглашению включает идентификацию и определение местонахождения лиц; оформление документов; получение доказательств, статей и документов; проведение обысков и выемок; и осуществление временного перевода лиц, содержащихся под стражей; отслеживание, пресечение и конфискация средств совершения преступлений и доходов от преступлений; предоставление судебных или официальных отчетов; доставка имущества и любые другие формы помощи, не запрещенные законодательством запрашивающей стороны.

Центральным органом в Особом административном районе Макао, обладающим полномочиями по удовлетворению юридических запросов, будет Государственная прокуратура, а монгольским органом является Министерство юстиции и внутренних дел.

Соглашение не распространяется на выдачу скрывающихся от правосудия преступников, передачу лиц, содержащихся под стражей для отбывания наказания, или передачу уголовных дел, поскольку эти вопросы уже регулируются соглашением об экстрадиции осужденных лиц между Макао и Монголией, вступившим в силу в 2018 году.

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