Команда Монголии выходит в финальную четверку Кубка мира по бегу Vitality Running World Cup

CentralAsia (MNG) - Команда Монголии, участвующая в Кубке мира по бегу Vitality Running World Cup, заняла третье место во втором этапе турнира и заняла свое место в финале вместе с ЮАР, Намибией и Соединенным Королевством.

Трехэтапный турнир, цель которого — вызвать глобальное движение в области здоровья путем расширения возможностей людей быть более активными, проводится с 21 сентября по 10 октября. В этом году в турнире участвуют более 100 000 бегунов из 242 стран и более 2,8 человек. миллионов километров уже пробегают, гонка проходит в последние несколько дней, чтобы узнать, какая страна станет победителем Кубка мира по бегу Vitality Running World Cup.

У каждой страны-участницы есть капитан, например Усэйн Болт из Ямайки, Дам Джессика Эннис-Хилл из Англии и Вейд ван Никерк из Южной Африки.

Что касается Монголии, капитаном страны был выбран У.Ганзориг, основатель MGL Running Channel, который является официальным организатором турнира в Монголии.

Монгольская команда из 850 бегунов бежит под девизом «Команда Монголии, беги как одна нация». Управление по физической культуре и спорту поддерживает и соорганизует турнир в Монголии, чтобы продвигать его в 21 аймаках и 9 районах столицы. Соревнования являются бесплатными и открытыми для всех, кто старше 13 лет. Каждый участник, который пробегает 3 км менее чем за 30 минут, сможет зарабатывать очки для своей страны.

Участники могут отслеживать каждый пройденный километр с помощью бесплатных приложений, включая Strava, adidas Running, Health App, Google Fit, FitBit, Garmin, mapmyrun и Pacer. Все бегуны, которые достигнут своей еженедельной цели 3 км, получат пожертвование в ЮНИСЕФ, чтобы помочь вакцинировать детей во всем мире от полиомиелита.

Команду Монголии спонсируют Denk Pharma, Ard Insurance, DAMO Medical Tourism и Nutrigold Mongolia.

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