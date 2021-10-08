Перегрузка порта Тяньцзинь нарушает цепочку поставок Китай-Монголия, - The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Китай — один из крупнейших торговых партнеров Монголии, экономический центр и ведущий поставщик промышленных товаров. Китай также является основным транзитным узлом Монголии, не имеющим выхода к морю, помимо России, обеспечивающим доступ к большей части экономической деятельности и торговли Монголии с другими странами. Однако продолжительная перегрузка судов, особенно в портах Тяньцзинь и Далянь, а также в сухопутном порту Эрээнхото на границе Китая и Монголии, нарушает цепочку поставок в Монголию, и обе стороны ищут способы преодолеть эту неожиданную проблему.

С конца апреля 2021 года десятки тысяч морских контейнеров оказались перегруженными в Южно-Китайском море, что нарушило цепочки распределения и поставок на мировой рынок. В результате монгольские перевозки были прерваны в крупных портах, таких как Тяньцзинь, Далянь и Эрээнхото.

С апреля от 4378 до 5000 монгольских морских контейнеров остановились на этих крупных транспортных узлах. Все три имеют решающее значение для торговли между Китаем и Монголией, а также для импорта товаров Монголией из стран «третьего соседа», таких как Турция, Южная Корея, Япония и США.

16 сентября монгольские делегации приняли участие в саммите, посвященном 20-летию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, Таджикистан. В то время как президент Монголии Хурэлсух Ухнаа присоединился к саммиту онлайн, его представитель, заместитель премьер-министра Амарсайхан Сайнбуян, воспользовался возможностью встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить краткосрочные планы китайско-монгольской торговли, в частности, в отношении загруженности порта Тяньцзинь и его перегрузки. экономическое влияние.

Во время встречи Амарсайхан особо отметил экономические проблемы, с которыми обе страны столкнулись с начала пандемии COVID-19. В ответ на пандемии вируса Монголия закрыла границы со своими соседями — Россией и Китаем — на четыре месяца. Эти неожиданные изменения привели к экономическим сбоям между Монголией и Китаем. Амарсайхан подчеркнул, что Китай, как всеобъемлющий стратегический партнер Монголии, помогает Монголии в ее усилиях по борьбе с COVID-19, и поблагодарил Пекин за щедрое пожертвование вакцин в начале 2021 года.

Тем не менее, Амарсайхан также подчеркнул важность торговли между Монголией и Китаем, в частности, 4378 морских контейнеров, застрявших в настоящее время в порту Тяньцзинь. Заместитель премьер-министра призвал обе стороны сосредоточить внимание на достижении реального прогресса в ускорении потока товаров через пограничные переходы, увеличении экспорта угля и сокращении скопления контейнеров, содержащих как деловые, так и личные вещи, отправленные из третьих соседних стран.

В ответ Ван И заявил, что Китай продолжит оказывать помощь Монголии в борьбе с COVID-19, поставляя вакцины и финансовую поддержку. Он также подчеркнул готовность китайского правительства обратить внимание на ускорение обработки грузов в порту Тяньцзинь, предназначенных для Монголии.

По словам генерального директора Монгольской ассоциации United Cargo and Freight, неправительственной организации О.Даваасурэн: «Пункты, которые в настоящее время перегружены в Тяньцзине (около 4378 контейнеров), требуют дополнительных финансовых ресурсов для аренды контейнеров и сборов за хранение. Стоимость аренды и хранения увеличилась с 10 до 50 долларов в день. Если раньше отгруженные товары доставлялись в среднем за 10 дней, то теперь это занимает 40-50 дней».

Более того, Монгольская ассоциация объединенных грузовых перевозок недавно опубликовала заявление о том, что, хотя товары медленно движутся через заторы в порту Тяньцзинь, в Монголию идет только один поезд. Таким образом, морские контейнеры, предназначенные для Монголии, движутся, но недостаточно быстро, чтобы оказать заметное экономическое влияние. Даже когда другие контейнеры начинают движение, объем и давление в порту остаются прежними. Растущие цены на фрахт, контейнеры, аренду и хранение начинают оказывать давление на малый бизнес, основанный на импорте.

Хотя кризис перегрузки судоходства в какой-то момент будет разрешен, есть еще одна важная логистическая проблема, которую необходимо решить Монголии и Китаю. COSCO Shipping Corporation, контролируемый правительством Китая транспортно-логистический конгломерат, контролирует все морские перевозки по железной дороге по всему Китаю, включая грузы, направляющиеся в Монголию. Во время вебинара EuroChamber в Монголии в июле 2021 года монгольская сторона подчеркнула растущие проблемы, связанные с решением COSCO назначить «эксклюзивного агента для представления ее деловых интересов в Монголии». Это создало еще одно препятствие для монгольских морских контейнеров.

Как поясняет информационное агентство Монцамэ: «До попыток назначения эксклюзивного агента в Монголию местные экспедиторы могли получать контейнеры напрямую от [COSCO]. Теперь им придется обратиться к эксклюзивному агенту, назначенному на месте. В результате увеличиваются сроки доставки и таможенной очистки, а также дополнительные расходы, которые уже могут ощутить монгольские производители и широкая общественность».

На веб-семинаре был сделан акцент на совместном опросе EuroChamber Mongolia и Федерации экспедиторов Монголии, который показал, что 20 процентов респондентов столкнулись с 10-процентными задержками. Еще 13 процентов респондентов сообщили о задержках от 50 до 75 процентов. Однако опрос был проведен в конце июня; эти цифры, вероятно, выросли по мере увеличения загруженности судоходства.

Для Монголии безопасность и открытость этих морских путей имеют решающее значение. География Монголии, не имеющей выхода к морю, требует, чтобы она полагалась на своих ближайших соседей, Китай и Россию, в качестве прямых источников или транзитных партнеров в глобальной торговле Монголии.

Что касается торговли между Китаем и Монголией, то, несмотря на периодические сбои из-за COVID-19 и загруженность портов Китая, Китай остается ведущим экспортным направлением Монголии. Согласно отчету Монгольской таможни за сентябрь 2021 года, за первые девять месяцев 2021 года Монголия экспортировала 88,2 процента своих товаров в Китай, в то время как Китай был крупнейшим источником импорта Монголии, на который приходилось 39,9 процента.

Поскольку мировые фрахтовые ставки продолжают падать, Монголия и Китай должны ускорить экономическую деятельность, чтобы избежать дополнительного финансового бремени для малого бизнеса и экономики Монголии в целом.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского Татар С.Майдар

Коронавирус в Монголии

Карта распространения