Монголия добивается прогресса в переходе к «электронной нации»

CentralAsia (MNG) - Только что выпущенный, этот выпуск отчета BuddeComm описывает последние события и ключевые тенденции на рынках телекоммуникаций.

Либерализованный и конкурентный рынок телекоммуникаций Монголии состоит из ряда операторов, которые на протяжении многих лет неуклонно подрывали доминирующее положение действующей телекоммуникационной компании Монголын Цахилгаан Холбоо или Mongolia Telecom.

В период до 2018 года проникновение фиксированной связи неуклонно росло, поскольку все больше людей использовали фиксированный доступ для голосовых вызовов и доступа к услугам широкополосного доступа на основе медных проводов. Однако количество линий сократилось в 2019 году, а в 2020 году снова и снова резко упало, отчасти из-за экономических последствий пандемии (ВВП упал на 5,3% в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и частично из-за перехода на мобильную платформу и VoIP.

Проникновение фиксированной широкополосной связи остается низким, в основном из-за ограниченного количества фиксированных линий и доминирования мобильной платформы. Привлечение фиксированной широкополосной связи в качестве предпочтительного доступа там, где она доступна, ослабевает по мере того, как мобильные сети обновляются с увеличением емкости и возможностей.

Растущая популярность мобильного широкополосного доступа продолжает поддерживать общий рост сектора широкополосного доступа и телекоммуникаций, при этом на рынке Монголии в значительной степени доминируют мобильные услуги, поддерживаемые широко доступным LTE. Это во многом определит и сформирует будущее направление развивающейся цифровой экономики Монголии, - передает BuddeComm.

BuddeComm отмечает, что вспышка пандемии продолжает оказывать значительное влияние на производство и цепочки поставок во всем мире. В течение ближайшего года в телекоммуникационном секторе, вероятно, в разной степени произойдет спад производства мобильных устройств, при этом сетевым операторам может быть сложно управлять рабочими процессами при обслуживании и обновлении существующей инфраструктуры.

Общий прогресс в направлении 5G может быть отложен или замедлен в некоторых странах.

Со стороны потребителей расходы на телекоммуникационные услуги и устройства находятся под давлением финансовых последствий крупномасштабной потери рабочих мест и связанного с этим ограничения располагаемых доходов. Однако решающий характер телекоммуникационных услуг, как для общего общения, так и для работы на дому, компенсирует такое давление. На многих рынках чистый эффект должен быть устойчивым, хотя и сниженным, с увеличением числа подписчиков.

Хотя предсказать и интерпретировать долгосрочные последствия кризиса по мере его развития сложно, они были признаны в отраслевых прогнозах, содержащихся в этом отчете.

В отчете также отражена реакция операторов связи, а также государственных органов и регулирующих органов на то, как они реагируют на кризис, чтобы обеспечить гражданам возможность и дальше оптимально использовать телекоммуникационные услуги. Это может быть отражено в схемах субсидий и продвижении телемедицины и телеобразования, среди других решений.

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