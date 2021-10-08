Монголия исключена из красного списка Великобритании

CentralAsia (MNG) - Туристические фирмы надеются на рост после того, как Великобритания вырезали красный список. Туристические фирмы приветствовали последнее послабление карантинных правил, так как 47 стран исключены из «красного списка» Великобритании.

Популярные направления, такие как Южная Африка, Таиланд и Мексика, входят в число 47 мест, которые будут удалены из красного списка в понедельник в 04:00 BST, что сделает путешествие намного проще и дешевле.

Последние меры также облегчают поездку в Великобританию для путешественников, прошедших вакцинацию в 37 странах, включая Бразилию, Гану, Гонконг, Индию, Монголию, Пакистан, Южную Африку и Турцию.

Полностью: 47 стран удалены из красного списка

Следующие направления будут удалены из красного списка с 04:00 BST в понедельник:

Афганистан, Ангола, Аргентина, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Кабо-Верде, Чили, Конго (Демократическая Республика), Коста-Рика, Куба. Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Французская Гвиана, Грузия, Гайана, Индонезия, Лесото, Малави, Майотта, Мексика, Монголия, Черногория, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Парагвай, Филиппины, Реюньон, Руанда, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сомали. Южная Африка, Судан, Суринам, Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Уругвай, Замбия и Зимбабве.

Правительство объявило о планах заменить требование о проведении теста ПЦР на второй день после прибытия, который может стоить около 75 фунтов стерлингов на человека, при этом путешественникам в Англию разрешается отправлять фотографии отрицательного теста на боковой поток.

Источник: Министерство транспорта Великобритании

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