«Талибан» заявил, что готов наладить отношения с Таджикистаном

CentralAsia (TJ) - Руководство радикального движения «Талибан» сообщило о попытках решить все споры и разногласия с Таджикистаном политико-дипломатическим путем. Власти Таджикистана на сообщения из Кабула пока не отреагировали.

Рухулла Умар, член Комиссии по культуре Министерства информации и культуры правительства «Талибан» накануне в беседе с ТВ Толо назвал Таджикистан «хорошим соседом».

"Министерство иностранных дел установило контакты со всеми странами, и мы стараемся установить со всеми добрые отношения. Мы будем вести переговоры по всем вопросам и властями Таджикистана», отметил чиновник. Он подчеркнул, что «Талибан» не разрешит использовать территорию Афганистана для нападений на соседние страны.

Заявление Рухулла Умара прозвучало вскоре после того, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Глава Таджикистана назвал надежную защиту границы с Афганистаном одним из приоритетов страны. Эмомали Рахмон также отметил, что широкий диалог различных сил – важный фактор для достижения мира и стабильности в Афганистане. По итогам переговоров лидеры Таджикистана и Пакистана договорились о консультациях двух стран на всех уровнях по афганской проблематике.

После захвата талибами власть в Афганистане, Душанбе неоднократно подверг критике талибов, отмечая, что для урегулирования ситуации в соседней стране должно быть сформировано инклюзивное правительство. "Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, всех его национальных меньшинств", заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с министром иностранных дел Пакистана Шах Махмудом Курайши 25 августа.

Движение «Талибан», в свою очередь, предостерегли Душанбе от вмешательства во внутренние дела Афганистана, предупредив, что «иначе может случится всякое». Абдусалом Ханафи, заместитель председателя правительства, сформированного движением «Талибан», заявил 26 сентября телеканалу «Аль-Джазира», что они призывают Таджикистан не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Выступая перед Al Jazeera, Ханафи сказал, что они хотят хороших отношений с Таджикистаном: «Вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. У любого действия всегда есть последствия. Было бы лучше, если бы каждый занялся наведением порядка в собственном доме».

Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид опубликовал 25 сентября на своей страничке в Твиттере фотографии военных машин и людей в военной форме, написав, что «десятки тысяч бойцов спецназа «Армии Мансури Исламского Эмирата» были дислоцированы в Тахоре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы». «Армия Мансури Исламского Эмирата» в основном состоит из террористов-смертников.

Таджикские власти отрицают вмешательство в дела Афганистана, говоря, что их цель – восстановление стабильности и безопасности в соседней стане и защита прав таджиков с той стороны границы.

Тем временем, силы сопротивления в Афганистане заявили, что готовы к переговорам с представителями движения "Талибан" и считают, что Таджикистан стал бы подходящей площадкой для такого диалога. Об этом заявил ТАСС председатель поддерживающей афганское сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам. Он выразил мнение, что Душанбе может сыграть решающую роль в достижении мира и стабильности, если проявит инициативу.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения