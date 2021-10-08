В России утвердили проект по привлечению 10 тысяч строителей из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Российское правительство утвердило пилотный проект по привлечению в Россию 10 тысяч строителей из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и занятости РУз.

Согласно документу, все необходимые медицинские процедуры – медосмотр, вакцинацию и тестирование на коронавирус – рабочие смогут пройти в Узбекистане до приезда в Россию.

Одно из направлений, указанных в проекте, - квалификационный отбор специалистов. Рабочих будут привлекать под конкретные задачи и направления строительных компаний-участниц проекта. В патенте, который будет выдаваться каждому рабочему, будет указан конкретный работодатель.

В пилотном проекте участвуют Минстрой, Минтруда, Минздрав, Минобрнауки, Роспотребнадзор, МВД и МЧС. Министерство строительства должно составить список работодателей, которые хотят привлечь на объекты узбекских рабочих и заключить с ними контракты.

Ранее сообщалось, что Минстрой России ожидает, что правительство в ближайшее время разрешит целевой ввоз строителей из Узбекистана.