Женская сборная Монголии завоевала бронзовый Кубок ЧМ по борьбе в Осло

CentralAsia (MNG) - 17-й чемпионат мира по спортивной борьбе проходит со 2 по 10 октября 2021 года в столице Норвегии – Осло.

Сборная Монголии по женской борьбе заняла третье место на чемпионате мира в Осло в общем командном зачете.

Монгольские спортсменки закончили турнир с четырьмя бронзовыми медалями и двумя призовыми местами, набрав 78 баллов первенства планеты из 34 стран и выиграли бронзовый Кубок ЧМ в Норвегии. Японские спортсменки набрали 196 баллов и заняли первое место. На втором месте американки со 147 баллами.

На чемпионате мира ​используется балльная система оценки: за золото дается 25 баллов, за серебро — 20, за бронзу — 15, а за поражение в схватке за бронзу — 10.

В последний раз женская сборная Монголии пробилась на пьедестал первенства мира в 2013 году. Тогда в Будапеште спортсменки заняли второе место в командном зачете.

Двукратный бронзовый призер соревнований в весовой категории до 59 кг среди женщин Б.Шовдор в тяжелой борьбе за бронзовую медаль обыграла американку Майю Нильссон со счетом 4: 3.

В весовой категории до 57 кг Э. Даваачимэг обыграла серебряного призера чемпионата Европы Соломию Винник из Украины со счетом 11: 8.

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