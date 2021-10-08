ВОЗ пожертвовала Минздраву Монголии оборудование на сумму $2,9 млн

CentralAsia (MNG) - Министерство здравоохранения Монголии реализует финансируемый Всемирным банком проект «Профилактика, ответные меры и готовность к COVID-19 в Монголии» с апреля 2020 года.

Проект обойдется Третьей государственной центральной больнице в 2,9 миллиона долларов (8 миллиардов 380 миллионов тугриков), включая ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), более 30 видов неотложной помощи, реанимационное оборудование и диагностические эндоскопы.

Кроме того, модернизация оборудования больницы удвоит емкость диагностических эндоскопов, улучшит возможности оказания неотложной помощи, а также улучшит качество и доступность медицинских услуг для населения Улан-Батора.

В рамках проекта также были оборудованы Национальный центр вакцин и биопрепаратов, Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, Региональные медицинские диагностические центры Өвөрхангай и Өмнөговь, 205 ИВЛ и реанимационное оборудование в 21 аймаках и девяти районах, медицинское и немедицинское оборудование было предоставлено Национальному центру по делам матерей и новорожденных II, Третьей государственной центральной больнице, а также а также в монголо-японской учебной больнице.

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