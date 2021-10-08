В Монголии за сутки 6515 человек выздоровели от COVID-19

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии 6518 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

За минувшие 24 часа в стране выявлено 2410 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Из них 1368 человек — лица, имевшие тесные контакты с ранее заболевшими коронавирусом в Улан-Баторе, и 1042 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии сегодня сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в масштабах страны увеличилось до 321 657.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 13 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1331.

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