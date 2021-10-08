Россия заявила о решительных мерах в случае обострения ситуации на таджикско-афганской границе

CentralAsia (TJ) - Россия внимательно отслеживает ситуацию на таджикско-афганской границе и в случае обострения готова принять самые решительные меры. Об этом заявила 7 октября на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если потребуется, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства, о чем неоднократно говорило российское руководство», – отметила Захарова.

«Обстановка в Афганистане и на таджикско-афганской границе находится в фокусе нашего самого пристального внимания, – продолжила дипломат. – Москва и Душанбе поддерживают интенсивные контакты, в частности по линии оборонных ведомств, погранслужб и, безусловно, дипломатических представительств. Мы продолжаем сотрудничать в сфере укрепления боеспособности Таджикистана и его погранслужбы с учетом всех оперативных потребностей. 201-я российская военная база оснащена всем необходимым для оказания содействия правительству республики в случае обострения обстановки».

По словам официального представителя дипведомства, российская сторона исходит из того, что талибы будут прилагать «все усилия для реализации данных и озвученных ими заверений, в том числе и в части обеспечения того, чтобы с афганской территории не исходила угроза безопасности третьим странам, в первую очередь соседним странам».

Между тем, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов ранее заявил журналистам, что ситуация на границе Афганистана и Таджикистана спокойная.

По его словам, «на самой границе никакой напряженности нет. Была горячая риторика с двух сторон. Сейчас там все спокойно. Во всяком случае, у меня нет информации, что там что-то неспокойно или что были какие-то боестолкновения».

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения