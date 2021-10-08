В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане стартовала сборка автомобилей Lada. Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на официального дилера марки Roodell, пока на заводе ADM Jizzakh в Джизакской области выпускают только две модели – Lada Vesta SW и XRay, а позже к ним присоединится Largus. Ожидается, что запуск производства поможет расширить присутствие Lada в Узбекистане, в том числе за счет госзакупок, и сделает российские машины в целом доступнее.

Сборку Lada в Узбекистане наладили на мощностях предприятия ADM Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак». Машины производятся методом крупноузловой сборки (SKD) из готовых комплектующих «по всем требованиям АвтоВАЗа», отмечает представитель Roodell.

Первые Lada Vesta SW и XRay местной сборки уже готовы к отправке в дилерскую сеть российской марки, которая включает в себя 18 центров по всему Узбекистану. В прошлом году местным дилерам удалось реализовать более пяти тысяч автомобилей Lada.

Сообщается, что в то же время в России АвтоВАЗ работает с перебоями из-за дефицита электронных компонентов.