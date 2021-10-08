Глава ВОЗ заявил, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса привело к «глобальной катастрофе»

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что диспропорция в распределении вакцин от коронавируса вызвала «глобальную катастрофу». Об этом говориться на сайте организации.

Сообщается, что ВОЗ поставила цель вакцинировать 10% населения каждой страны, экономики и территории к концу сентября, однако к этому моменту 56 стран, в частности страны Африки и Ближнего Востока, не смогли этого сделать. В новой стратегии изложен план достижения целей ВОЗ по вакцинации 40% населения каждой страны к концу этого года и 70% к середине 2022 года.

«Наука сыграла свою роль, предоставив мощные средства спасения жизни быстрее, чем при любой вспышке в истории. Но концентрация этих средств в руках нескольких стран и компаний привела к глобальной катастрофе, когда богатые защищены, а бедные по-прежнему подвержены воздействию смертельного вируса. Мы все еще можем достичь целей на этот и следующий год, но для этого потребуется уровень политической приверженности, действий и сотрудничества, превосходящий то, что мы видели до сих пор», - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что для достижения глобальных целей по вакцинации необходимо применять трехэтапный подход к процессу, при котором в каждой стране сначала вакцинируются все пожилые люди, медицинские работники и группы высокого риска всех возрастов, затем в каждой стране вакцинируется вся взрослая возрастная группа и, наконец, проводится расширенная вакцинация подростков.

По словам Гебрейесуса, для вакцинации 70% населения мира требуется не менее 11 млрд доз вакцины. К концу сентября во всем мире уже было введено чуть более 6 млрд доз. Сейчас, когда глобальное производство вакцины составляет почти 1,5 млрд доз в месяц, с точки зрения предложения вакцины достаточно для достижения глобальных целей вакцинации при условии справедливого распределения этих доз.