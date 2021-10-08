Названа допустимая доза алкоголя для диабетиков

CentralAsia (CA) - Прием алкоголя возможен при заболевании сахарным диабетом, но только по праздникам, причем предпочтительны напитки с минимальным содержанием сахара. Об этом «Известиям» рассказала врач-эндокринолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет.

В качестве алкоголя, который подходит по этому критерию, врач назвала сухие вина, шампанское брют (200 мл), коньяк, виски и водку (75 мл).

«Бокал вина в праздник, чтобы чувствовать вкус жизни, для настроения, допустим. К тому же в вине много полезных веществ, таких как ресвератрол — мощный антиоксидант», — дополнила эксперт.

При этом Фурлет призвала помнить, что при приеме алкоголя происходит снижение глюкозы в крови за счет блокады глюконеогенеза в печени, а на следующий день происходит прогрессивное повышение сахара, когда этот процесс растормаживается.

«Кроме того, алкоголь повышает аппетит, при его потреблении развивается жировая дистрофия печени, что усугубляет нарушение углеводного обмена. А также алкоголь — высококалорийный напиток, так как при распаде 1 г спирта выделяется 7 ккал. Для сравнения 1 г жира образуется 9 ккал, а 1 г белка или 1 г углеводов дают по 4 ккал», — заключила эндокринолог.