экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявлено 1896 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 423;

- город Нур-Султан – 281;

- Алматинская область – 197;

- Карагандинская область – 172;

- Павлодарская область – 140;

- Восточно-Казахстанская область – 140;

- Актюбинская область – 111;

- Северо-Казахстанская область – 108;

- Костанайская область – 97;

- Западно-Казахстанская область – 70;

- город Шымкент – 68;

- Акмолинская область – 67;

- Атырауская область – 51;

- Жамбылская область – 46;

- Туркестанская область – 43;

- Кызылординская область – 39;

- Мангистауская область – 10.

Всего в стране выявлен 900121 заболевший.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 900 121 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Создатели «Спутника V» работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19
  • ВОЗ пожертвовала Минздраву Монголии оборудование на сумму $2,9 млн
  • Когда доставят вакцину Pfizer в Алматы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com