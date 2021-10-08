В Казахстане за сутки выявлено 1896 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 423;

- город Нур-Султан – 281;

- Алматинская область – 197;

- Карагандинская область – 172;

- Павлодарская область – 140;

- Восточно-Казахстанская область – 140;

- Актюбинская область – 111;

- Северо-Казахстанская область – 108;

- Костанайская область – 97;

- Западно-Казахстанская область – 70;

- город Шымкент – 68;

- Акмолинская область – 67;

- Атырауская область – 51;

- Жамбылская область – 46;

- Туркестанская область – 43;

- Кызылординская область – 39;

- Мангистауская область – 10.

Всего в стране выявлен 900121 заболевший.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 900 121 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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