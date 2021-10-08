В Казахстане за сутки выявлено 1896 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 423;
- город Нур-Султан – 281;
- Алматинская область – 197;
- Карагандинская область – 172;
- Павлодарская область – 140;
- Восточно-Казахстанская область – 140;
- Актюбинская область – 111;
- Северо-Казахстанская область – 108;
- Костанайская область – 97;
- Западно-Казахстанская область – 70;
- город Шымкент – 68;
- Акмолинская область – 67;
- Атырауская область – 51;
- Жамбылская область – 46;
- Туркестанская область – 43;
- Кызылординская область – 39;
- Мангистауская область – 10.
Всего в стране выявлен 900121 заболевший.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 900 121 заболевший коронавирусом.