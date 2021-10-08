За сутки в Узбекистане выявлено более 430 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 7 октября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 177 383. В течение прошедших суток зафиксированы 419 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 18 человек диагностирована пневмония (всего 27 416).

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 263 летальных исходов).

За день выздоровели 399 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 172 656) и 41 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 25 791).

На лечении находятся 3 464 больных коронавирусом и 1 392 - пневмонией.