За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 43 человека

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 43 человека, передает оперативный штаб.

По данным на 6 октября, было зарегистрировано 37 случаев смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 6 случаев смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

По данным Минздрава, на 8 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 54 850 человек (47 407 КВИ+ и 7 443 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9 469 пациентов, а на амбулаторном уровне - 45 381 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 717 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 207 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 136 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения