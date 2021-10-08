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В Узбекистане все дозы вакцины от коронавируса получили почти 5 миллионов человек

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день в Узбекистане использовано более 21 миллиона 978 тысяч доз вакцины против коронавируса.

По данным Минздрава РУз, 7 октября по всей стране было введено 223 676 доз вакцины против COVID-19. Из них: на первом этапе вакцинировано 102 941 человек, на втором - 63 251, на третьем - 66 518.

Всего в Узбекистане использовано 21 978 290 доз вакцины. Из них: на первом этапе вакцинировано 12 025 985 человек, на втором - 6 965 187, на третьем - 2 987 118.

На сегодняшний день в стране все дозы вакцины от коронавируса получили 4 941 860 человек.

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