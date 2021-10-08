Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

CentralAsia (CA) - Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, передает телеканал Fox News.

По данным ВМФ, от удара несколько членов экипажа на борту «Коннектикута» получили неопасные для жизни травмы: шишки, синяки и рваные раны. Ядерная двигательная установка не повреждена, а общее состояние подлодки стабильно.

Два члена экипажа получили травмы средней степени тяжести, но не потребовали эвакуации. Военно-морской институт США, который первым сообщил о столкновении, заявил, что в результате инцидента пострадали 11 моряков.

Проводится расследование, вместе с тем, по информации от чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, инцидент не стал результатом враждебных действий или столкновения с другой подводной лодкой.

В настоящее время субмарина своим ходом следует в порт острова Гуам.