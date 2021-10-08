США возобновили эвакуацию афганцев - СМИ

CentralAsia (UZ) - Американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США. Об этом передает ТАСС со ссылкой на директора оперативного управления Транспортного командования Вооруженных сил США Кори Мартина.

Как отмечается, данная операция по эвакуации ранее приостанавливалась в связи с выявлением среди афганцев больных корью.

«За пределами континентальной части США еще остаются 10-15 тысяч эвакуируемых афганцев. Их переместят в США. Это перемещение ставилось на паузу, так как [среди эвакуируемых] были выявлены случаи заболевания корью. Всем эвакуируемым были сделаны прививки от кори, свинки и краснухи. Затем был установлен период ожидания продолжительностью в 21 день, рекомендованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний», — заявил Мартин.

По его словам, период вакцинации и ожидания завершился во многих точках в Европе и США.

«Поэтому во вторник из Европы вылетел первый [такой] рейс, прибывший в Филадельфию [штат Пенсильвания]. А сегодня <...> состоялся второй рейс. И в воздух поднялся третий рейс. Процесс продолжения вывоза [эвакуируемых] из [зон оперативной ответственности] Европейского командования [ВС США] и Центрального командования возобновился. Насколько я понимаю, рейс из [зоны оперативной ответственности] Центрального командования вылетает позже сегодня или завтра [в пятницу]», — подытожил Мартин.

По данным газеты Washington Post, с 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы более 60 тыс. афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. Представители вашингтонской администрации ранее заявили, что намерены разместить в США порядка 95 тыс. афганцев.