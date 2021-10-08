Россия готова принять решительные меры в случае обострения ситуации на таджикско-афганской границе

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CentralAsia (CA) - Россия внимательно отслеживает ситуацию на таджикско-афганской границе и в случае обострения готова принять самые решительные меры. Об этом заявила на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если потребуется, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства, о чем неоднократно говорило российское руководство», - отметила она.

По ее словам, обстановка в Афганистане и на таджикско-афганской границе находится в «фокусе нашего самого пристального внимания».

«Москва и Душанбе поддерживают интенсивные контакты, в частности по линии оборонных ведомств, погранслужб и, безусловно, дипломатических представительств. Мы продолжаем сотрудничать в сфере укрепления боеспособности Таджикистана и его погранслужбы с учетом всех оперативных потребностей. 201-я российская военная база оснащена всем необходимым для оказания содействия правительству республики в случае обострения обстановки», - сказала дипломат.

По словам официального представителя дипведомства, российская сторона исходит из того, что талибы будут прилагать «все усилия для реализации данных и озвученных ими заверений, в том числе и в части обеспечения того, чтобы с афганской территории не исходила угроза безопасности третьим странам, в первую очередь соседним странам».

«Продолжаем использовать наши контакты с движением талибов для последовательного продвижения идеи формирования в Афганистане инклюзивного правительства, которое отражало бы интересы всех этнополитических и религиозных сил страны, а также проведения ответственной, цивилизованной политики по отношению к внешним игрокам и, конечно, гражданскому населению этой страны», - подчеркнула Захарова.