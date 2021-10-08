В Узбекистане определили минимальные и максимальные цены на основные продукты питания

CentralAsia (UZ) - Госкомстат Узбекистана опубликовал данные, касаемо минимальных и максимальных цен на рынках страны. Цены определялись 6 октября текущего года.

По результатам выборочного статистического обследования цен отдельных видов продовольственных товаров на центральных дехканских рынках центров областей, Каракалпакстана и Ташкента, проведенного органами статистики 6 октября, были зарегистрированы следующие минимальные и максимальные цены:

Говядина с костями - от 45 000 до 68 000 сумов (от $4 до $6,3) за кг;

Баранина - от 52 000 до 80 000 сумов (от $4,9 до $7,5) за кг;

Картофель - от 2 500 до 6 000 сумов (от $0,23 до $0,56) за кг;

Лук - от 1 000 до 3 500 сумов (от $0,09 до $3,3) за кг;

Морковь - от 2 000 до 9 000 сумов (от $0,2 до $0,9) за кг;

Яйца - от 6 000 до 14 000 сумов за десяток (от $0,6 до $1,3) ;

Рис - от 5 000 до 17 500 сумов (от $0,5 до $1,6) за кг;

Масло растительное - от 14 000 до 24 000 сумов (от $1,3 до $2,2) за 1 литр;

Сахар - от 7 500 до 9 000 сумов за (от $0,7 до $0,9) кг.

По данным статистического ведомства, регистрация цен осуществляется только на территории дехканских рынков и не охватывает такие объекты организованной торговли как супермаркеты, минимаркеты и магазины.