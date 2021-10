Казахстанка может стать главой Управления финансового контроля США

CentralAsia (KZ) - Белый дом рассматривает кандидатуру выпускницы МГУ им. Ломоносова, уроженки Казахстана Сауле Омаровой на пост главы Управления финансового контроля при Министерстве финансов США. Об этом пишет газета The New York Times.

Сауле Омарова специализируется на регулировании финансовых институтов, банковском праве, международных и корпоративных финансах.

По данным издания, администрация президента Джо Байдена рассматривает Омарову на должность главы валютного контролера после отказа от двух предыдущих кандидатур из-за разгоревшейся борьбы внутри Демократической партии.

Если Омарову утвердят, то она будет контролировать деятельность всех банков на территории Штатов, включая иностранные, и станет первой женщиной, возглавившей Управление за 158 лет его существования.

Омарова может быть номинирована в ближайшие месяцы или в начале следующего года. Затем потребуется одобрение ее кандидатуры на пятилетний срок Сенатом, сообщили The New York Times близкие к Белому дому источники.

Управление финансового контроля при Министерстве финансов США (Office of the Comptroller of the Currency) является одним из наиболее влиятельных американских финансовых регуляторов банковского сектора в США. Независимое подразделение контролирует порядка 1200 банков, чьи общие активы составляют $14 трлн. Это около двух третей всех активов банковской системы страны.

Что известно о Сауле Омаровой?

Сауле Омарова родилась в Казахской ССР.

В 1989 г. окончила МГУ им. Ломоносова, где получала Ленинскую стипендию за отличную успеваемость.

В 1991 г. по программе студенческого обмена уехала в США и там и осталась.

Продолжив обучение в США, Омарова окончила Висконсинский университет в Мэдисоне (1999) и получила степень доктора юриспруденции с отличием в Северо-Западном университете (2001).

Шесть лет Омарова проработала в юридической фирме Davis Polk & Wardwell.

В 2006-2007 годах она была специальным советником по регуляторной политике Министерства финансов США при бывшем президенте Джордже Буше-младшем.

С 2014 года Сауле Омарова является действующим профессором юридического факультета Корнелльского университета, одного из крупнейших и престижных университетов США.

Владеет казахским, русским и английским.

Что пишут американские СМИ о Сауле Омаровой?

В одном из интервью американской прессе Омарова сказала, что по-прежнему считает, что советская экономическая система была лучшей и что банковское дело США должно быть переделано по образу и подобию Госбанка.

Также Омарова высказалась по поводу гендерного разрыва в оплате труда между американскими мужчинами и женщинами, отметив, что в СССР такого не было.

Until I came to the US, I couldn't imagine that things like gender pay gap still existed in today's world. Say what you will about old USSR, there was no gender pay gap there. Market doesn't always "know best." https://t.co/vvnx9DZICN