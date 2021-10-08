В Узбекистане в выходные температура воздуха опустится до минус 3 градусов

CentralAsia (UZ) - 9-11 октября этого года ожидается понижение температуры на 10-12 градусов по всему Узбекистану.

По данным центра гидрометеорологической службы , это связано с притоком в ближайшие дни холодных и влажных воздушных масс над европейской частью России (Московская область) через Каспийское море.

По данным Узгидромета, в выходные дни по стране температура воздуха составит 10-13 градусов тепла, а на севере в субботу и воскресенье ночью местами опустится до -3 градусов.

Синоптики предупреждают, что 9-10 октября в некоторых районах страны пойдет дождь, в горах - снег, что приведет к ухудшению видимости на дорогах.