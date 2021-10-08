экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане в выходные температура воздуха опустится до минус 3 градусов

CentralAsia (UZ) -  9-11 октября этого года ожидается понижение температуры на 10-12 градусов по всему Узбекистану.

По данным центра гидрометеорологической службы , это связано с притоком в ближайшие дни холодных и влажных воздушных масс над европейской частью России (Московская область) через Каспийское море.

По данным Узгидромета, в выходные дни по стране температура воздуха составит 10-13 градусов тепла, а на севере в субботу и воскресенье ночью местами опустится до -3 градусов.

Синоптики предупреждают, что 9-10 октября в некоторых районах страны пойдет дождь, в горах - снег, что приведет к ухудшению видимости на дорогах.

print
  • Глава МИДа Узбекистана встретился в Кабуле с министром иностранных дел «Талибана»
  • Посольство в Швеции продвигает Монголию во время Азиатского кинофестиваля
  • Исследователи нашли вещество, которое умеет бороться с коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com