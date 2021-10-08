В Туркменистане назначена новый посол Великобритании

CentralAsia (TM) - Новым послом Великобритании в Туркменистане назначена Люсия Уайлд. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Предыдущий посол Великобритании в Туркменистане Хью Филпотт, занимавший должность с 2019 года, завершил дипломатическую службу. В последний раз он попал в сводки новостей в декабре 2020 года, когда открыто написал в твиттере, что переболел коронавирусом.

Одновременно в Туркменистане сменился посол Армении. Новым официальным представителем этой страны назначен Рубен Харазян. Он уже вручил верительные грамоты президенту Гурбангулы Бердымухамедову.