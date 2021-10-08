Узбекистан не планирует возобновлять участие в ОДКБ, - глава МИД РУз

Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) - Узбекистан обладает достаточным потенциалом для обеспечения своей безопасности и не планирует возобновлять членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов в интервью правительственной газете «Правда Востока», опубликованном 8 октября.

«В соответствии с национальным законодательством, в том числе согласно Концепции внешнеполитической деятельности и Оборонной доктрине Республики Узбекистан, наша страна не участвует в военных блоках. Кроме того, в практическом плане не менее важен и тот факт, что сегодня наша республика обладает значительным собственным потенциалом для обеспечения национальной безопасности», - сказал глава МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Камилова, нельзя справиться с вызовами и угрозами только с помощью военной силы. «Ведь есть еще и другие инструменты, которые являются не менее результативными и даже в большинстве случаев действительно оказываются достаточно эффективными в противодействии вызовам безопасности. Один из таких инструментов - дипломатия», - заметил министр.

Глава дипведомства также указал, что недавнее участие Узбекистана в саммите ОДКБ в качестве почетного гостя, а также на общей встрече лидеров стран - участниц ШОС и ОДКБ в Душанбе 17 сентября этого года, где обсуждалась ситуация в Афганистане, является составным элементом взвешенной и прагматичной дипломатии республики.

В 1992 году Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ). Азербайджан подписал документ 24 сентября 1993-го, Грузия — 9 сентября 1993 года, Беларусь — 31 декабря 1993-го. В 1999-м Узбекистан не стал продлевать свое участие в договоре.

В 2006 году Узбекистан восстановил членство в ОДКБ, но уже в 2012-м приостановил свое участие в организации.