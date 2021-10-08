Лауреатами Нобелевской премии мира стали журналисты из России и Филиппин

- Азия и мир, общество
- 15:37, 08 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Лауреатом Нобелевской премии мира стал главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Об этом заявил председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.
Нобелевская премия им вручена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
«Госпожа Ресса и господин Муратов получают Премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», — говорится в пресс-релизе о вручении Нобелевской премии.
До Муратова последним Нобелевским лауреатом с российским гражданством был физик Константин Новоселов, проживающий сейчас в Великобритании, премию ему вручили в 2010 году. Нобелевскую премию мира граждане России до этого не получали, но она вручалась двум гражданам СССР — ученому и правозащитнику Андрею Сахарову и президенту СССР Михаилу Горбачеву.