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Лауреатами Нобелевской премии мира стали журналисты из России и Филиппин

CentralAsia (CA) -  Лауреатом Нобелевской премии мира стал главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Об этом заявил председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Нобелевская премия им вручена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».

«Госпожа Ресса и господин Муратов получают Премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», — говорится в пресс-релизе о вручении Нобелевской премии.

До Муратова последним Нобелевским лауреатом с российским гражданством был физик Константин Новоселов, проживающий сейчас в Великобритании, премию ему вручили в 2010 году. Нобелевскую премию мира граждане России до этого не получали, но она вручалась двум гражданам СССР — ученому и правозащитнику Андрею Сахарову и президенту СССР Михаилу Горбачеву.

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