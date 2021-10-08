Казахстанцев обяжут чипировать домашних животных

CentralAsia (KZ) - Владельцев домашних животных планируют обязать регистрировать их с помощью чипов. В противном случае им грозит штраф. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает Tengrinews.kz.

Норма прописана в проекте закона «Об ответственном обращении с животными».

«В целях обеспечения охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического и эпизоотического благополучия, жизни и здоровья населения, при невозможности создания необходимых условий для животных, владельцы или ответственные лица обеспечивают их биостерилизацию. Проектом закона вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета домашних животных за счет их владельцев (чипов)», - сообщила Шалабекова на брифинге СЦК.

Она уточнила: чтобы все граждане не спеша успели зарегистрировать своих питомцев, эта норма будет введена с 1 сентября 2023 года.

«Что касается чипирования, законопроект вводит обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета домашних животных на платной основе за счет их владельцев.

Будет предусмотрена процедура учета животных в ветеринарных клиниках либо самим владельцем животного, учитывая то, что сейчас изделия по учету животных могут использоваться и самостоятельно в домашних условиях. Все данные будут занесены в базу, которую будут вести ветклиники и сдавать в акиматы. В любом случае владелец животного, придя в ветклинику с незарегистрированным животным, получит необходимую помощь для своего питомца. Но вместе с тем, если у него не будут выполнены условия учета и идентификации животного, наступит административная ответственность в случае принятия данного закона и вступления его в силу», - уточнила Шалабекова.

По ее словам, это поможет в будущем привлекать к ответственности бывших хозяев брошенных животных.

Вице-министр добавила, что нерегистрация животного входит в категорию «Нарушение содержания, учета, отлова, выгула животных». Если сейчас по этой статье предусматривается наказание в 5 МРП (14 585 тенге), то с принятием нового закона штраф увеличат до 10 МРП (29 170 тенге).

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