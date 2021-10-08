В России за прошедшие сутки выявили 27 246 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 27 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 346 (8,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 717 356 случаев (+ 0,35%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 195,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 586 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 409 109 человек.