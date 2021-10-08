В Ташкенте отопительный сезон начнётся 14 октября

CentralAsia (UZ) - На основании решения главы города Ташкента в столице на следующей неделе стартует отопительный сезон.

«В целях теплоснабжения пользователей централизованного отопления в городе Ташкенте, с 12 октября 2021 года начинается отопление объектов социальной сферы, с 14 октября текущего года многоэтажные жилые дома будут переведены на регулярное отопление», - говорится в сообщении администрации города.

По прогнозу Узгидромета, 9-11 октября на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится очередное вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской частью России. Ожидается понижение температуры воздуха на 10-12°. Днем 9-10 октября температура составит 10-13° тепла, ночью 10-11 октября 2-5° тепла. По северу ночью 9-10 октября местами заморозки до 0-3° мороза.

Согласно порядку, отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов, а заканчиваться - выше 8 градусов.