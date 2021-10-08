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В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 936 человек, передает оперативный штаб.

Более 900 человек в сутки умирают от COVID-19 третий день подряд — впервые об этом было объявлено 6 октября (929 смертей), на следующий день число жертв болезни оказалось лишь чуть меньше (924).

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 71 и Санкт-Петербурге — 61.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 214 485 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,7 млн, из них выздоровели — 6,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 409 109 пациентов.

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