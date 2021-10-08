В Батуми из-под обломков спасатели извлекли выжившего новорожденного ребенка (видео)

CentralAsia (CA) - Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По данным ТВ, найден еще один мужчина, с легкими повреждениями.

«Под обломки дома попали около десяти машин. Спасенный несовершеннолетний ребенок доставлен в больницу», - сообщает телеканал.

Позже телекомпания «Рустави 2» сообщила, что спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми третьего выжившего, на этот раз новорожденного ребенка.

«В Батуми из под обломков обрушенного дома извлекли новорожденного, он доставлен в больницу», - сообщает телекомпания.

В центре Батуми 8 октября обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. В обрушившемся подъезде проживало 12 семей. Дом был построен в 80-х годах, в капитальной постройке 5 этажей, но еще два были надстроены позже.

Пока две версии случившегося: взрыв газа или повреждение несущей стены при ремонте.