В Батуми из-под обломков спасатели извлекли выжившего новорожденного ребенка (видео)

- Азия и мир, происшествия
- 16:40, 08 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По данным ТВ, найден еще один мужчина, с легкими повреждениями.
«Под обломки дома попали около десяти машин. Спасенный несовершеннолетний ребенок доставлен в больницу», - сообщает телеканал.
Позже телекомпания «Рустави 2» сообщила, что спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми третьего выжившего, на этот раз новорожденного ребенка.
«В Батуми из под обломков обрушенного дома извлекли новорожденного, он доставлен в больницу», - сообщает телекомпания.
В центре Батуми 8 октября обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. В обрушившемся подъезде проживало 12 семей. Дом был построен в 80-х годах, в капитальной постройке 5 этажей, но еще два были надстроены позже.
Пока две версии случившегося: взрыв газа или повреждение несущей стены при ремонте.