В Ашхабаде подписали программу сотрудничества Туркменистана и России на 2021-2023 годы

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде 7 октября состоялось заседание сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, по итогам которого стороны подписали «Программу экономического сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы».

Как сообщили официальные туркменские СМИ, в заседании приняли участие руководители и представители ряда государственных структур, в том числе министерств и отраслевых ведомств, а также деловых кругов двух стран.

С туркменской стороны комиссию возглавил заместитель председателя Кабинета Министров страны Сердар Бердымухамедов, а представительную делегацию России – заместитель председателя правительства страны Алексей Оверчук.

Основными темами встречи стали текущее состояние и пути наращивания потенциала двустороннего взаимодействия, а также результаты деятельности по практической реализации ранее достигнутых договоренностей.

В ходе заседания было подчеркнуто, что Россия является одним из стратегических партнеров Туркменистана и укрепление связей с ней – одно из приоритетных направлений внешнеполитического курса страны.

Стороны отметили, что в числе перспективных векторов двусторонних отношений являются топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная область, газохимическая индустрия, геология, строительство, финансово-банковский сектор.

Кроме того, на встрече межправкомиссии обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества, прежде всего в области образования и науки.

Как сообщалось ранее, общий объем двустороннего товарооборота между Туркменистаном и Россией за первые восемь месяцев 2021 года увеличился в годовом исчислении на 12,5% и составил $1,86 миллиардов.