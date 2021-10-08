В Туркменистан прибыла вторая партия вакцин для плановой иммунизации детей

CentralAsia (TM) - В Туркменистан прибыл чартерный рейс, доставивший основные вакцины для детей. Это вторая партия в этом году с вакцинами против полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, гепатита А, пневмококка и туберкулеза.

Согласно распространенному в четверг пресс-релизу ЮНИСЕФ, эта поставка является частью продолжающегося партнерства между Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ по доставке основных вакцин для детей.

«Несмотря на глобальные проблемы с доставкой товаров, вызванные пандемией COVID-19, Правительство Туркменистана и ЮНИСЕФ работают вместе, чтобы обеспечить непрерывность программы иммунизации в Туркменистане», – говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Отмечается, что закупка вакцин и материалов, связанных с вакцинами, полностью финансируется Правительством Туркменистана, и плановая вакцинация доступна бесплатно для всех детей в стране.

В свою очередь, ЮНИСЕФ предоставляет Правительству услуги по закупкам и обеспечивает закупку и доставку в страну высококачественных и недорогих вакцин, прошедших предварительную квалификацию ВОЗ, а также оборудования для безопасных инъекций и холодовой цепи.

Правительство Туркменистана активно обеспечивало продолжение плановой программы вакцинации с момента начала пандемии и значительно увеличило финансирование иммунизации в рамках своего пятилетнего плана закупок на 2021-2025 годы с ЮНИСЕФ, отмечается в пресс-релизе.