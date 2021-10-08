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Туркменистан предложил провести очередной Саммит глав прикаспийских государств в очном формате

CentralAsia (TM) -  В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести очередной Саммит глав прикаспийских государств в очном формате, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе беседы в рамках многостороннего партнёрства важным направлением было обозначено взаимодействие в формате «каспийской пятёрки». В данной связи лидер нации подтвердил готовность Туркменистана принять в текущем году очередной Саммит глав прикаспийских государств.

«Понимая сложности, вызванные непростой эпидемиологической ситуацией в мире, туркменская сторона всё же считает, что его стоит провести в очном формате. Это обусловлено необходимостью детального рассмотрения ряда актуальных вопросов, ныне стоящих в повестке дня, в числе которых – стабильность и безопасность, экология и охрана окружающей среды, экономическое сотрудничество на Каспии. Кроме того, Саммит предоставит возможность для проведения двусторонних встреч глав прикаспийских государств. При необходимости Туркменистан готов принять представителя РФ для обстоятельного обмена мнениями по вопросам организации Саммита», - отметило агентство.

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