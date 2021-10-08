В ООН призвали ослабить санкции против Северной Кореи

CentralAsia (CA) - Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана призвал ослабить санкции в отношении КНДР, сообщает Reuters.

В итоговом отчете спецдокладчика, который будет представлен Генеральной Ассамблее ООН 22 октября, отмечается, что из-за пандемии коронавируса ситуация с правами человека в КНДР ухудшается. В этой связи, как считает Кинтана, санкции, введенные Советом безопасности ООН, должны быть пересмотрены и ослаблены как для облегчения гуманитарной помощи, так и для обеспечения права простых граждан на достаточный уровень жизни.

Он отметил, что многие северокорейцы, полагающиеся на коммерческую деятельность вдоль границы с Китаем, потеряли свои доходы, и это усугубилось воздействием санкций.

«Доступ людей к продовольствию вызывает серьезную озабоченность, и наиболее уязвимые дети и пожилые люди подвергаются риску голода. Основные лекарства и предметы медицинского назначения находятся в дефиците, и цены выросли в несколько раз, так как они перестали поступать из Китая, а гуманитарные организации не смогли привезти лекарства и другие предметы снабжения», - подчеркнул спецдокладчик ООН.

Кинтана призвал к ослаблению военной напряженности на корейском полуострове и призвал США и Южную Корею «послать четкие сигналы» для возобновления дипломатии, направленной на обеспечение денуклеаризации Севера.

Ранее Северная Корея заявила, что Совет безопасности ООН применил двойные стандарты в отношении военной деятельности среди государств - членов организации.