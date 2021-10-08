В Ашхабаде студентам запретили из-за эпидемии выходить за территории общежитий

CentralAsia (TM) - У проживающих в общежитиях Ашхабада студентов 1-3 курсов возникли сложности с покупкой продуктов и товаров первой необходимости, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

В качестве одной из мер профилактики коронавируса принято решение не выпускать учащихся за территорию общежитий. Студентам доступны по 1-2 коммерческих магазина, расположенных в пределах разрешенной зоны. Цены в них выше рыночных.

По словам студентов, пытаясь жестко экономить, они в основном покупают картофель, тыкву, лук и помидоры. Самый дорогой продукт, который им также необходим для приготовления пищи — это растительное масло, литр которого стоит 55 манатов.

С подробным и актуальным списком цен на продукты питания в Ашхабаде можно ознакомиться в обзоре «Хроники Туркменистана».

В связи с приостановкой сообщения между регионами, родители не могут отправлять детям продукты из дома.

Чтобы попасть в город и купить более дешевые продукты на рынках, студенты иногда договариваются с вахтером, которому платят 20-25 манатов.

Студентов 4-5 курсов, которые сейчас проходят практику по месту постоянного жительства, планируют вернуть на учебу 25 октября. Будут ли организованы спецпоезда или автобусы для их доставки в Ашхабад, пока неизвестно.

Стоимость доллара на черном рынке Туркменистана колеблется между 26 и 27 манатами.