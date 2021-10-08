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В мечети на севере Афганистана во время молитвы произошел взрыв

CentralAsia (CA) -  Несколько человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает агентство Тolo News.

По его сведениям, нападение было совершено около 13:30 по местному времени при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

Между тем, по информации телеканала Ariana News, который ссылается на очевидцев, в местные морги доставлено не менее 50 тел погибших.

Точных данных о количестве пострадавших пока нет.

Сообщение о взрыве подтвердил представитель движения «Талибан» и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

«Сегодня днем прогремел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов в провинции Кундуз, в результате чего есть погибшие и раненые. Специализированный отряд наших бойцов прибыл на место происшествия и начал расследование случившегося», - написал он на своей странице в Twitter.

В свою очередь член комиссии «Талибана» по культуре Мохаммад Джалал сообщил в этой же социальной сети, что теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство».

Недавно в Афганистане произошло два теракта — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. К обоим взрывам были причастны боевики «Исламского государства».

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