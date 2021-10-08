Кремль поздравил главреда «Новой газеты» с Нобелевской премией мира

CentralAsia (CA) - В Кремле поздравляют главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который стал лауреатом Нобелевской премии мира, передает «Интерфакс».

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка», - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков не знает, поздравит ли Владимир Путин лично Муратова с наградой.

Ранее Нобелевский комитет сообщил, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, ее также получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратова и Рессе удостоили Нобелевской премии «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Церемонию объявления имен лауреатов провел Норвежский Нобелевский институт. В списке значилось 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.

Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира. До него приз получали ученый-физик и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.