Песков рассказал, как прошел день рождения Путина

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин отпраздновал свой день рождения «во многом с телефонной трубкой» в руке. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Конечно, там были и поздравления, но большая часть времени была потрачена на рабочие вопросы», — сказал он.

7 октября Путину исполнилось 69 лет. Первым российского президента публично поздравил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщили в пресс-службе Кремля, поздравления Путину также направили его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев и экс-глава этой страны Нурсултан Назарбаев. Кроме того, главу государства поздравили президенты Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и другие политические деятели.

Ранее Песков отмечал, что в день рождения президент планирует проводить рабочие мероприятия и отметит свой праздник в кругу семьи только вечером. Он добавил, что, как правило, Путин отмечает его с родными и друзьями и не придерживается традиции «проставляться» в день рождения на работе.

После своего дня рождения в прошлом году Путин признался, что обычно ждет на праздник поздравления от родных, а также рисунки и поделки от внуков. В 2019 году российский президент уехал перед днем рождения в тайгу вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, где они собирали грибы и ягоды. На память из леса он забрал с собой шишку.